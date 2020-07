Abruzzo: Paolucci (Pd) su fondi europei, zero bandi in 17 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è successo perché il governo regionale non se ne è occupato, lo dimostra il fatto che dal 2019 a oggi non è uscito alcun nuovo bando da questa maggioranza, nonostante il centrosinistra abbia lasciato la situazione delle risorse a posto, perfettamente rispondente anche alla regola 'n+3' imposta dall'Unione proprio per agevolarne il corretto utilizzo. Per tutto il 2019 e mezzo 2020 non risulta invece che la giunta regionale si sia data da fare promuovendo nuovi bandi e questo ha generato la pessima performance di oggi, oltre a tante occasioni perse sull'impiego dei fondi europei a vantaggio della comunità e una figura che avremmo potuto risparmiarci. Affannati a fare propaganda sul Cura Abruzzo, anche se molto poco di quanto promesso è arrivato ai destinatari, non spendono neanche quello che hanno in cassa nonostante sia fondamentale per un economia devastata dal Covid", conclude Paolucci. (Gru)