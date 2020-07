Ischia: Peluso (Fd'I), urgono piano ripascimento e ricostruzione post terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Urge il piano di ripascimento e di messa in sicurezza delle spiagge di Ischia per salvaguardare dalla erosione e per sostenere gli stabilimenti balneari dell'isola verde che stanno subendo gravi danni economici". E' quanto ha affermato la vice responsabile nazionale delle Politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d'Italia, Gabriella Peluso, incontrando una rappresentanza della categoria dell'isola d'Ischia. "Quando a settembre vinceremo le elezioni come centrodestra - ha proseguito Peluso - ci faremo carico, come destra di Governo, di attivare tale fondamentale intervento per fermare l'erosione delle spiagge ischitane che rischia di provocare un grave danno economico alle imprese balneari e turistiche dell'isola e quindi ai suoi livelli occupazionali. Punteremo sulla sospensione del codice degli Appalti per realizzare il piano di ripascimento in tempi brevi. A tale problematica si aggiunge il dramma di Casamicciola, colpita dal terremoto di tre anni fa". La dirigente nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni ha poi aggiunto: "dopo le inutili passerelle di leader del Governo e dei partiti, nulla è stato fatto,finanche le macerie sono ancora lì e non sono state rimosse e la ricostruzione è ancora un miraggio. Ribadiamo, come Fd'I, che la ricostruzione va fatta con immediatezza e vanno garantiti i ristori anche per gli immobili oggetto di condono e proponiamo un indennizzo straordinario per tutte le imprese dell'area che da tre anni sono bloccate e che hanno subito gravi danni economici". (Ren)