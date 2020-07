Torino: Sacra di San Michele illuminata con i colori della bandiera del Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bandiera del Piemonte illuminerà per un’intera settimana, da domenica 19 a domenica 26 luglio, la Sacra di San Michele, monumento simbolo della Regione. Un’iniziativa che nasce nell’ambito dei festeggiamenti organizzati per il 50° della Regione Piemonte, che vuole essere occasione per ritrovare un sentire comune attorno ad un simbolo di identità e coesione, il Drapò. “Questa iniziativa è una delle tante attività che intendiamo mettere in piedi per valorizzarne i simboli della nostra terra – dichiara il presidente del Consiglio, Stefano Allasia - Partire dalla bandiera del Piemonte, vuol dire riscoprire l’identità, le specificità e in generale le tradizioni storiche che caratterizzano il territorio regionale. Penso che la bandiera abbia un valore vitale per una comunità, perché rappresenta la libertà conquistata da un popolo che si riconosce nei valori della propria storia e della propria civiltà. Per questo - conclude - come Assemblea legislativa, abbiamo realizzato per la prossima settimana una serie di iniziative rivolte soprattutto ai giovani affinché riscoprano il senso di appartenere ad un territorio, ne conservino la memoria attraverso le sue storie e i valori che rappresenta”. (Rpi)