Imprese: Intesa Sanpaolo e Apindustria Confimi Mantova insieme per rilancio del territorio (2)

- Ora, prosegue la nota, è necessario confrontarsi con uno scenario complesso e altamente incerto, che tuttavia in prospettiva offre opportunità: dalla transizione in chiave green (nell’industria, nella mobilità e nell’abitare), alla digitalizzazione (smart-working, didattica a distanza), fino ad arrivare alla maggiore attenzione ai temi legati alla salute, all’ambiente domestico e alla regionalizzazione delle catene del valore. Intesa Sanpaolo, si legge nel documento, ha messo in atto una serie di misure concrete per dare sostegno alle imprese: dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del paese, sospeso le rate dei finanziamenti e aderito all’anticipo della cassa integrazione in deroga, è operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto Liquidità, fornendo così il sostegno necessario alle imprese di piccole, medie e grandi dimensioni. Tali iniziative, scrive la banca, hanno generato un significativo sostegno anche alle imprese di Mantova e provincia: sono circa 400 le pratiche fino a 30 mila euro fra erogate e in erogazione, mentre sono già stati erogati o in erogazione finanziamenti oltre 30 mila euro per circa 100 milioni di euro. Le richieste di moratoria processate sono oltre 2.500 per circa 300 milioni di euro di finanziamenti residui complessivi tra privati e imprese. (segue) (Com)