Palermo: dopo l'alluvione, Tirrenia offre ai residenti viaggio gratis da e per Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tirrenia attiva, infatti, una promozione straordinaria e la gratuità, al netto di tasse e diritti, per i tutti i passeggeri che viaggiano oggi e domani sulla Napoli-Palermo-Napoli. La promozione è riservata a tutti i residenti a Palermo e provincia e prevede lo sconto del 100 per cento sulla tariffa per i passeggeri al netto di tasse, diritti e competenze. Per ricevere lo sconto è necessario inserire in fase di prenotazione del biglietto sulla Napoli-Palermo o Palermo-Napoli il codice promozione FORZAPALERMO e in fase di check-in sarà sufficiente presentare un documento che certifichi la residenza a Palermo o provincia. La promozione è cumulabile con tutte le offerte speciali in corso. "Tirrenia non dimentica mai i suoi passeggeri, per 365 giorni all’anno e nei momenti più difficili", conclude la nota della compagnia. (Com)