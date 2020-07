Trasporto aereo: Alitalia, su voli da e per Trapani, non prevista la riattivazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità di Alitalia di massimizzare l’accessibilità aerea da e per la Sicilia, si legge nella nota, è confermata non solo dall’esser stata durante la serrata l’unica compagnia a garantire la mobilità aerea dei siciliani e dei visitatori dell’isola, collegandola con il mondo attraverso lo scalo di Roma, ma soprattutto dall’incremento costante negli ultimi due mesi dei servizi aerei da e per la Sicilia con Roma e Milano, fino ad arrivare nel mese di agosto a 12 voli al giorno, fra andate e ritorni, sulla Catania-Roma, Catania-Milano e Palermo-Roma e otto al giorno sulla Palermo-Milano. La piena attenzione all’accessibilità aerea della Sicilia, scrive la compagnia, trova riscontro anche nella ripresa da luglio dei collegamenti da e per Pantelleria e Lampedusa verso Roma e Milano, per i quali ad agosto è prevista un’ulteriore crescita delle frequenze per soddisfare le esigenze di mobilità del territorio e la domanda turistica. (Com)