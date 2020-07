Fase 3: Sardegna, in vigore fino al 31 luglio disposizioni per riaperture già consentite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all’andamento della curva epidemiologica, "sono confermate, salvo diverse esplicite previsioni, fino al 31 luglio 2020, le disposizioni di apertura delle attività già consentite" dalle ordinanze nn. 20 del 2 maggio 2020, 22 del 13 maggio 2020, 23 del 17 maggio 2020, 26 del 29 maggio 2020, 27 del 02 giugno 2020, 29 del 14 giugno 2020, 30 e 31 del 4 luglio 2020. E' quanto si legge nell'ordinanza firmata ieri dal presidente della regione Sardegna, Christian Solinas. "Tali attività dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal Dpcm del 14 luglio 2020 e dalle schede tecniche contenute nelle 'Linee guida per la riapertura della Attività economiche, produttive e ricreative' approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e allegate al Dpcm del 14 luglio 2020. Per l’adozione di eventuali ulteriori prescrizioni maggiormente cautelative, si rimanda a specifiche linee guida che verranno redatte a cura della direzione generale della Sanità, sentito il Comitato tecnico scientifico", precisa il testo. (Rin)