Sardegna: Zedda e Biancareddu, sostegno a spettacolo e cinema con legge Salva imprese (3)

- "Da un anno insieme all'assessorato alla Pubblica istruzione e Cultura, con il collega Andrea Biancareddu, abbiamo voluto guardare poi insieme al mondo dell'emigrazione. L'abbiamo fatto - ha sottolineato ancora l'esponente della giunta Solinas - con il primo progetto che si chiama Casa Sardegna dove abbiamo aperto un focus, quello della valorizzazione del nostro patrimonio che credo non sia assolutamente secondo a nessuno nel mondo. Oggi siamo qui per aumentare il rapporto con la Film Commission, per valorizzare l'attività non solo del cinema ma anche di tutto ciò che ruota attorno alla Fondazione. Noi dobbiamo insistere sulla valorizzazione delle nostre produzioni perché abbiamo un set naturale che non esiste in nessuna parte del mondo. Il nostro messaggio è quello di venire a produrre in Sardegna". Per quanto riguarda lo sviluppo del cinema, nello specifico, la giunta su indicazione dell'assessore Biancareddu, ha recentemente approvato lo stanziamento di oltre quattro milioni di euro per un settore fortemente danneggiato dall'emergenza Covid. (Com)