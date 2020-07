Cultura: Leonardo e Fondazione Ansaldo, inaugurata mostra fotografica #Women

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzare e rafforzare il rapporto tra industria e cultura: è questo l’obiettivo che si è posto la Fondazione Ansaldo quando ha avviato il progetto “Leonardo in Mostra”: una serie di esposizioni che racconteranno diverse sfaccettature della vita sociale e culturale dell’Italia industriale tra la fine dell’Ottocento e il Novecento. Lo si apprende da una nota pubblicata sul sito internet di Leonardo. Stando alle informazioni diffuse, il primo evento è la mostra fotografica #Women, inaugurata il 13 luglio e allestita presso la sede Leonardo di Genova: le 40 fotografie e filmati provenienti dagli archivi della Fondazione Ansaldo “raccontano il ruolo che hanno ricoperto le donne nel mondo del lavoro, in special modo all’interno delle fabbriche, testimoniando il difficile percorso da loro intrapreso che portò all’emancipazione femminile e all’ottenimento di pari diritti e opportunità”. La mostra è stata inaugurata alla presenza di Raffaella Luglini, presidente di Fondazione Ansaldo e direttore generale della Fondazione Leonardo - CdM, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e Ilaria Cavo, assessore della Regione alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili e culturali. La mostra rimarrà allestita sino al 30 ottobre e, date le misure cautelative imposte dal Covid-19, non potrà essere aperta al grande pubblico, ma sarà visitabile nella versione online sul sito della Fondazione Ansaldo e sui canali social, compresi quelli di Leonardo. (Com)