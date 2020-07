Imprese: da Unicredit 1,5 milioni a Utilità con garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del protocollo di collaborazione siglato con Sace per sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19, Unicredit ha annunciato di aver deliberato un finanziamento da 1,5 milioni di euro a favore di Utilità, azienda che svolge attività di vendita di energia elettrica e gas naturale in tutto il territorio italiano e fa capo al Gruppo Metano Nord, unitamente a Metano Nord, fornitore energetico italiano al 100 per cento attivo nel mercato dell'energia da oltre 50 anni e specializzato nella vendita di gas naturale ed energia, anche da fonti rinnovabili. Stando al relativo comunicato stampa, l'operazione è compresa nell'ambito del programma Garanzia Italia di Sace. "Con questa operazione Unicredit si dimostra al fianco delle imprese con azioni concrete in un territorio particolarmente colpito, come quello bergamasco, dall'emergenza Covid-19: estremamente apprezzate dal cliente sono state la tempestività nell’erogazione del finanziamento unitamente alla flessibilità dimostrata nel trovare una struttura dell’operazione adeguata alle proprie esigenze”, ha dichiarato Marco Bortoletti, regional manager di Unicredit per la Lombardia. Stando al relativo comunicato stampa, le risorse finanziarie serviranno a sostenere il capitale circolante del fornitore di energia elettrica e gas naturale in tutto il territorio italiano. “Grande soddisfazione e apprezzamento per la vicinanza dimostrata da Unicredit alle esigenze del Gruppo e per la velocità e l’efficacia riscontrate nel corso dell’operazione”, ha aggiunto il presidente di Utilità e del Gruppo Metano Nord, Ruggero Barzaghi.(Com)