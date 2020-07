Trasporto aereo: Alitalia, su voli da e per Trapani, non prevista la riattivazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ad alcune dichiarazioni rilasciate da esponenti del mondo istituzionale siciliano in riferimento ai voli sull’aeroporto di Trapani, Alitalia ribadisce ancora una volta che non ne ha previsto la riattivazione per l’insufficiente livello di richiesta da parte dell’utenza, la cui domanda era inferiore da Roma del 60 per cento e da Milano del 30 per cento rispetto allo scorso anno. Stando al relativo comunicato stampa, tale arretramento avrebbe quindi inciso inevitabilmente sulla performance dei voli, già significativamente negativa nell’esercizio precedente quando i collegamenti da Trapani avevano registrato un coefficiente di riempimento posti del 58 per cento ed una perdita a livello operativo di 1,4 milioni di euro su Roma e 2,5 milioni di euro su Milano: una dinamica del tutto contrastante con l’obiettivo assegnato alla gestione commissariale di riorganizzazione ed efficientamento delle attività della compagnia. (segue) (Com)