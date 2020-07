Fase 3: Sardegna, da ieri aperti collegamenti aerei e marittimi, ripristinato servizio Tpl (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre "è ripristinata su tutto il territorio regionale la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (Tpl) su gomma, ad esclusione di quelli scolastici", aggiunge l'ordinanza che ingiunge anche una rimodulazione della "produzione giornaliera complessivamente autorizzata a vantaggio dei servizi con più alta frequentazione". Qaunto al trasporto pubblico locale ferroviario su rete nazionale (Rfi) "è ripristinata la programmazione ordinaria estiva", mentre per quello su "rete a scartamento ridotto è disposto il ripristino della programmazione ordinaria ad esclusione dei servizi a frequentazione prevalentemente scolastica. Per il trasporto pubblico locale metrotranviario è disposto il ripristino della programmazione ordinaria. Per i servizi di trasporto pubblico locale marittimo diurno e notturno, è ripristinata la programmazione ordinaria con le isole di San Pietro, La Maddalena e Asinara". (segue) (Rin)