Piemonte: Regione, Monica Canalis (Pd) nuova vicepresidente della commissione Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Regione Piemonte la Terza commissione (Economia), nella seduta di oggi, ha votato la sostituzione del vicepresidente spettante alle minoranze, dopo che Raffaele Gallo (Pd) si era dimesso nelle scorse settimane. All’unanimità è stata eletta Monica Canalis (Pd). “Nel ringraziare il mio predecessore, cercherò di meritare instaurare un rapporto di fattiva collaborazione con il presidente Leone, all’insegna del dialogo e della mediazione. L’emergenza sanitaria ha superato la fase più acuta, ma l’emergenza economica ci metterà ancora duramente alla prova. Serviranno proposte puntuali e tempestive e la Terza commissione sarà la sede giusta per discuterne”, ha affermato Canalis a margine della seduta. Sempre in mattinata è intervenuto l’assessore Andrea Tronzano: “La Regione vuole assolutamente tutelare e valorizzare il settore estrattivo, così come previsto dal nostro programma”, ha spiegato presentando i Documenti programmatico e tecnico preliminare, che contengono gli indirizzi strategici per la redazione del Piano regionale per le attività estrattive (Prae). “Ho voluto condividere con il Consiglio regionale questi documenti, che sono stati apprezzati da tutte le associazioni di categoria, prima di portarli all’attenzione della Giunta. Tre sono le aree sulle quali ci siamo concentrati: le localizzazioni in Piemonte dei siti, il metodo di lavoro e gli obiettivi specifici, ricercando sempre l’equilibrio tra gli interessi economici del settore e la tutela ambientale” ha spiegato Tronzano. (segue) (Rpi)