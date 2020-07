Piemonte: Regione, Monica Canalis (Pd) nuova vicepresidente della commissione Economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello delle cave è un settore economicamente e strategicamente importante per il Piemonte, visto che conta oltre milleduecento addetti, che nell’indotto si ampliano sino a duecentomila. Domenico Rossi (Pd) nel sottolineare l’importanza del Prae, “pilastro fondamentale della legge regionale n. 23 approvata nel 2016”, ha lamentato la mancanza della quantificazione dei fabbisogni estrattivi. Anche Sean Sacco (M5s) si è soffermato sulla programmazione territoriale e sulla valutazione delle reali necessità al fine di tutelare l’ambiente, soprattutto le falde acquifere. Ha poi chiesto di prestare attenzione a coltivazioni meno impattanti, come quelle sotterranee. Per Carlo Riva Vercellotti (Fi) “si sta cercando di colmare le lacune del passato, quando il territorio piemontese è stato devastato”. Federico Perugini (Lega) ha voluto infine puntualizzare come sia necessario valutare sempre le necessità di mercato evitando le liberalizzazioni. (Rpi)