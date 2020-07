Sardegna: Zedda e Biancareddu, sostegno a spettacolo e cinema con legge Salva imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge Salva imprese che abbiamo appena approvato in Consiglio regionale è una legge complessa e articolata che ha vari settori di intervento. Però mi fa molto piacere sottolineare che insieme all'assessore alla Cultura, Andrea Biancareddu e a tutto il Consiglio, abbiamo ritenuto che il settore dello spettacolo, del cinema e del teatro in particolare, meriti una attenzione particolare in questo anno di Covid, perché tante manifestazioni non potranno purtroppo essere portate a termine". Lo ha dichiarato la vicepresidente della regione Sardegna, Alessandra Zedda nel corso della presentazione della manifestazione "Visioni Sarde a Cagliari", otto Corti d'autore, per scoprire il meglio del nuovo cinema made in Sardegna. Manifestazione in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission, dedicata alla promozione e la scoperta di nuovi talenti sardi, dando loro la possibilità di farsi conoscere fuori dall'Isola. (segue) (Com)