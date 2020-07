Imprese: Intesa Sanpaolo e Apindustria Confimi Mantova insieme per rilancio del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi a Mantova in videoconferenza il terzo incontro del roadshow lombardo “Il rilancio delle imprese del territorio: strumenti, opportunità e prospettive per il post Covid. Costruiamo insieme un grande futuro” organizzato da Intesa Sanpaolo e da Apindustria Confimi Mantova per sensibilizzare e informare le imprese del territorio sugli strumenti e sulle opportunità attualmente disponibili a sostegno della crescita competitiva delle imprese lombarde nella fase post serrata. Stando al relativo comunicato stampa, i lavori della tappa odierna hanno visto la presenza di Stefano Barrese, responsabile Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo, Elisa Govi, presidente di Apindustria Confimi Mantova, e Alessandra Tassini, responsabile Relazioni economico-finanziarie e internazionali di Apindustria Confimi Mantova. Da un’analisi condotta dalla Direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, prosegue la nota, emerge che la ripresa dell’economia internazionale dipenderà dallo scenario pandemico che si andrà a delineare nei prossimi mesi e che andrà ad impattare in maniera significativa sia sul Pil che sul tasso di disoccupazione. Per il Pil italiano la previsione è di un calo del 9,5 per cento per il 2020 con un recupero del 6,5 nel 2021, che tiene conto degli effetti dei provvedimenti del governo: la Lombardia con la sua alta vocazione manifatturiera è una delle regioni maggiormente penalizzate e la ripresa dell’industria in particolare di Mantova e provincia è condizionata dalla sua forte specializzazione nella filiera metalmeccanica, mentre il settore agroalimentare ha continuato a crescere in Italia ma anche sui mercati esteri. (segue) (Com)