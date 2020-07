Imprese: Intesa Sanpaolo e Apindustria Confimi Mantova insieme per rilancio del territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Apindustria Confimi Mantova, si legge nella nota, prosegue nella consapevolezza che la ripresa deve necessariamente passare da un sistema economico e produttivo che sia più digitale e che abbia gli incentivi giusti per crescere dimensionalmente e che voglia rafforzarsi sotto il profilo patrimoniale. La banca ha poi ricordato di aver recentemente potenziato il proprio Programma sviluppo filiere con l’obiettivo di sostenere l’economia attraverso i grandi “champion” e valorizzare le intere filiere produttive con un nuovo plafond di dieci miliardi di euro. In un mercato composto da tante aziende di piccole dimensioni e in un contesto di difficoltà come quello attuale, spiega la banca, il rapporto di filiera strategico tra leader e fornitori può diventare infatti uno straordinario moltiplicatore e facilitatore per l’accesso al credito da parte delle imprese minori, facendo leva sulla forza e solidità dei “champions” del Made in Italy che possono far beneficiare i loro fornitori del proprio profilo di credito. Dall’avvio del Programma a fine 2015 Intesa Sanpaolo ha coinvolto circa 700 capi filiera, con i loro 16 mila fornitori collegati e un giro di affari di circa 70 miliardi di euro. A Mantova e provincia sono nove importanti capi-filiere coinvolti, con oltre 200 fornitori collegati e un giro di affari di oltre 2,5 miliardi di euro. (segue) (Com)