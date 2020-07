Imprese: Intesa Sanpaolo e Apindustria Confimi Mantova insieme per rilancio del territorio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sfida della ripresa economica post-Covid imporrà investimenti a sostegno delle imprese anche di Mantova e provincia che solo un grande banca come Intesa Sanpaolo è in grado di sostenere”, ha commentato Stefano Barrese, sottolineando che potenzialità ancor più rilevanti deriveranno poi dall'unione con Ubi Banca. “Infatti, in caso di esito positivo dell'offerta in corso, comporterà l'erogazione di aggiuntivi dieci miliardi l'anno di nuovo credito alle imprese nel triennio 2021-2023, senza alcuna riduzione per i clienti comuni: in totale, 30 miliardi aggiuntivi destinati a imprese e famiglie che operano e vivono nei territori serviti da Ubi”, ha spiegato. La presidente di Apindustria Confimi Mantova, Elisa Govi, ha aggiunto che “si raccoglie quello che si semina e noi in questi anni abbiamo seminato cultura del credito insieme al mondo bancario”. La dimostrazione, ha detto, sta nell’incontro di oggi e nel lavoro svolto durante la quarantena. “Nonostante le difficoltà burocratiche la differenza la fanno sempre le persone e noi abbiamo potuto contare su un confronto aperto ed efficace: i temi della green economy e della digitalizzazione sono fondamentali per le aziende e per lo sviluppo del paese e lo ha dimostrato anche il Covid-19”, ha concluso, sottolineando che oggi “ripartiamo dopo questa emergenza con più entusiasmo e più voglia di fare e con la convinzione che il meglio deve ancora venire e il futuro sarà comunque migliore di qualsiasi passato”. (Com)