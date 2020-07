San Giorgio a Cremano (Na): Iovino (M5s), nessun accordo in vista per le amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fonti di stampa riferiscono di accordi, al momento del tutto fantasiosi, sulla scelta del candidato sindaco del Movimento 5 stelle di San Giorgio a Cremano. Si tratta di notizie assolutamente prive di fondamento. La decisione relativa a liste ancora da certificare in vista delle prossime elezioni amministrative è al momento all'esame del capo politico. Come facilitatore regionale sono assolutamente fiducioso che in un territorio così importante come quello di San Giorgio a Cremano si riescano ad esprimere una lista e un candidato primo cittadino di grande competenza e di assoluto valore". Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle e facilitatore regionale Luigi Iovino. (Ren)