Palermo: dopo l'alluvione, Tirrenia offre ai residenti viaggio gratis da e per Napoli

- Ancora una volta Tirrenia è vicina alle popolazioni servite dai suoi traghetti nei momenti di difficoltà. Dopo l’alluvione di ieri a Palermo la compagnia del gruppo Onorato Armatori - informa un comunicato - si stringe, tangibilmente, ai cittadini palermitani, offrendo il viaggio da e per Napoli oggi e domani a tutti i residenti a Palermo e provincia in modo che possano tornare a casa o raggiungere altre destinazioni. Le navi Florio e Rubattino, che per 365 giorni all’anno collegano Napoli e Palermo, dopo avere assicurato la continuità territoriale con la Sicilia durante tutto il periodo del lockdown con la consegna di merci, alimentari e medicinali urgenti, per due giorni consecutivi offrono il 100 per cento di sconto a tutti i palermitani. (segue) (Com)