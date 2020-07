Fase 3: Sardegna, da ieri aperti collegamenti aerei e marittimi, ripristinato servizio Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ieri, 15 luglio, "i collegamenti aerei e marittimi da e per la Sardegna già consentiti sono prorogati al 31 luglio 2020, fatto salvo quanto previsto dalle ordinanze del ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020". E' quanto si legge nell'ordinanza firmata ieri dal presidente della regione Sardegna, Christian Solinas. "Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna" sono "tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modello" da "compilare e inviare esclusivamente per via telematica nell’ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della regione autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione "Nuovo Coronavirus" della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l’applicazione "Sardegna Sicura", scaricabile dagli app-store per sistemi operativi ios e Android". Ogni passeggero "dovrà presentare la ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e ad un documento d’identità in corso di validità", precisa ancora l'ordinaza. In tale "registrazione potrà essere inserita anche quella dei minori a carico" e "la compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione". (segue) (Rin)