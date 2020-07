Sardegna: Zedda e Biancareddu, sostegno a spettacolo e cinema con legge Salva imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Devo dire - ha aggiunto Alessandra Zedda - che in particolare la legge interviene sotto due profili. Il primo con una sezione dedicata al sostegno per i mesi Covid, che va dai 1.500 ai 3.000 euro di intervento, più la lettera A della norma approvata, che è quella che contempla tutte le piccole e micro imprese, anche i lavoratori autonomi con partita Iva che intervengono nel settore dello spettacolo, del cinema e degli eventi. Si parla di un sostegno, di una sovvenzione diretta che abbiamo voluto, relativa al taglio del costo del lavoro degli inoccupati ma che vale anche per gli effettivi e per chi fa auto impresa. Quindi ci sarà un contributo rilevante che arriva sino al 30 per cento del riconoscimento di questo costo lavoro relativo a questo tipo di attività legata al mondo dello spettacolo e del cinema". (segue) (Com)