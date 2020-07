Campania: Cirillo (M5s), basta restrizioni spiagge libere in costiera sorrentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Vico Equense come a Meta di Sorrento, i sindaci hanno deciso di limitare l'accessibilità alle spiagge libere per coloro che non sono residenti, una situazione che, come ha ribadito la Cassazione, è considerato un reato dal codice di navigazione. Ma, come dicono i comitati che hanno protestato nei giorni scorsi 'Il mare non ha residenza". Lo ha dichiarato il consigliere regionale M5s Luigi Cirillo che ha presentato una interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della Giunta e agli assessori all'Urbanistica e all'Ambiente: ""A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 per il contenimento del contagio l'accesso alle spiagge libere di Vico Equense è stato contingentato e interdetto ai cittadini non residenti con decorrenza, affidandone la gestione ai concessionari delle spiagge adiacenti". (segue) (Ren)