Campania: Cirillo (M5s), basta restrizioni spiagge libere in costiera sorrentina (2)

- Cirillo ha proseguito: "Le spiagge sono state chiuse con cancelli e recinzioni rendendo l'accesso impraticabile, impedendo il diritto di tutti i cittadini all'uso delle spiagge libere che, complice la morfologia della costa, ormai hanno sempre meno spazio. Su buona parte degli arenili, poi, l'amministrazione ha consentito che si insediassero concessionari per il fitto di sdraio e ombrelloni ben oltre i limiti loro concessi e perfino sulla battigia, che dovrebbe restare libera da persone e cose per esigenze di sicurezza". Quindi ha concluso: "Nei giorni scorsi ho partecipato al flash mob organizzato dal circolo di Vas della penisola sorrentina e mi sono impegnato a chiedere chiarezza sulla vicenda e a rivendicare il diritto di tutti al libero accesso al mare senza restrizioni di orari o dovute a una residenza in un comune piuttosto che in un altro".. (Ren)