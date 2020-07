Campania: Caldoro, lasciamo fuori Dio dalla campagna elettorale, non si governa con battute di cattivo gusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- " Lasciamo fuori Dio dalla campagna elettorale. Non si governa con le battute specie quelle di cattivo gusto. Perché il mio successore, invece di tirare in ballo Dio, non si confronta mai con le Regioni del Sud governate dal centrodestra, penso a Sicilia e Calabria, Basilicata Molise, Sardegna, che hanno avuto meno vittime e contagiati di Coronavirus rispetto alla Campania e tira in ballo solo la Lombardia? In tarda età, l'ex comunista riscopre Dio, ma solo per usarlo a scopi elettorali". Lo ha affermato in una nota Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania.(Ren)