Napoli: Borrelli (Verdi), eliminare subito pedaggio su tangenziale

- "Il gruppo Benetton, con il nuovo accordo, ha accettato di rivedere il sistema dei pedaggi a beneficio dell'utenza ed allora dato che la società gestisce anche la tangenziale di Napoli, l'unico asse viario interno a una città a pagamento in tutta Europa, chiediamo l'eliminazione del pedaggio oppure una riduzione dell'80%. Per questo daremo vita ad una petizione popolare per chiedere la modifica del contratto e del pedaggio. Ricordiamo a tutti che una buona parte dei soldi che versano i napoletani diventano utili per la società e che nella gran parte dei casi non vengono reinvestiti sul nostro territorio ". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. (Ren)