Ex Ilva: sottosegretario Turco, Europa sosterrà la transizione ad idrogeno

- Sono in corso tutte le interlocuzioni necessarie affinché la transizione ad idrogeno dello stabilimento siderurgico di Taranto sia obiettivo, concreto e fattibile. Così in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti, Mario Turco. “Il governo, con le sue declinazioni politiche, istituzionali e tecniche, ha un dialogo costantemente aperto con l'Europa: i segnali che stiamo avendo in questi ultimi giorni sono positivi e ci spingono a credere che una riprogrammazione green dell'ex Ilva, con chiusura dell'area a caldo, sia realmente possibile”, ha detto, ricordando che già il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha confermato la possibilità di arrivare “tra 4-5 anni ad una fabbrica decarbonizzata puntando, appunto, sulla riconversione ad idrogeno”. (segue) (Com)