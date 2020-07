Ex Ilva: sottosegretario Turco, Europa sosterrà la transizione ad idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono poi seguite, ha continuato, le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione europea con la delega al Green deal, Frans Timmermans, che in risposta all'ammissione della domanda, presentata dal governo ed accolta grazie al lavoro della presidenza del Consiglio, del Mise e del ministro del Sud, di far partecipare Taranto all'utilizzo delle risorse del Just transition fund, ha confermato la possibilità di utilizzare i fondi Ue per riconvertire in prospettiva green l'impianto siderurgico di Taranto. “In merito, stiamo già lavorando da tempo sui possibili progetti da presentare alla Commissione europea, in vista delle prossime scadenze, che permetteranno di sostenere con più forza il processo di riconversione economica già avviato con il Cantiere Taranto: inoltre, a dare più forza a tale opportunità, oggi la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Margrethe Vestager, responsabile per la Politica di concorrenza, ha lasciato intendere che i servizi della concorrenza della Commissione non ostacoleranno la conversione ad idrogeno dell'impianto”, ha concluso il sottosegretario. (Com)