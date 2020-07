Imprese: Intesa Sanpaolo e Associazione industriali di Cremona insieme per rilancio territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi a Cremona in videoconferenza il quarto incontro del roadshow lombardo “Il rilancio delle imprese del territorio: strumenti, opportunità e prospettive per il post Covid. Costruiamo insieme un grande futuro” organizzato da Intesa Sanpaolo e dall’Associazione industriali di Cremona per sensibilizzare e informare le imprese del territorio sugli strumenti e sulle opportunità attualmente disponibili a sostegno della crescita competitiva delle imprese lombarde nella fase post lockdown. Stando al relativo comunicato stampa, i lavori della tappa odierna hanno visto la presenza di Stefano Barrese, responsabile Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, Francesco Buzzella, presidente dell’Associazione industriali di Cremona, e Fabrizio Guelpa, responsabile Industry and Banking direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. “La sfida della ripresa economica imporrà investimenti a sostegno delle imprese anche di Cremona e provincia che solo una grande banca come Intesa Sanpaolo è in grado di sostenere”, ha commentato Barrese, aggiungendo che le potenzialità diventeranno ancora più rilevanti a seguito dell’unione con Ubi Banca. “Infatti, in caso di esito positivo dell’offerta in corso, comporterà l’erogazione di aggiuntivi dieci miliardi l’anno di nuovo credito alle imprese nel triennio 2021-2023, senza alcuna riduzione per i clienti comuni: in totale, 30 miliardi aggiuntivi destinati a imprese e famiglie che operano e vivono nei territori serviti da Ubi”, ha detto. (segue) (Com)