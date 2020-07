Abruzzo: Pd su decisione del Consiglio regionale su sport, farmacie e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il via libera a tre importanti provvedimenti ieri sera in Consiglio regionale, quello che istituisce il premio Federico Caffè, la proposta di legge che offre maggiore sostegno economico delle associazioni sportive e quella che rende più agevole e veloce l'organizzazione del servizio farmaceutico farmacie e prevede indennizzi a soggetti danneggiati da complicanze da vaccini, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, il Partito democratico incassa risultati concreti e attesi dalla comunità". Così commentano le decisioni dell'Assemblea regionale abruzzese il capogruppo Silvio Paolucci e i consiglieri Antonio Blasioli, Dino Pepe e Pierpaolo Pietrucci. "Si tratta di tre proposte che rispondono a istanze che arrivano direttamente dal territorio e ne traducono le esigenze - specificano i consiglieri -. Ci appartiene la storia del professor Federico Caffè che è stato senza dubbio uno degli economisti dal pensiero più lucido e estremamente attuale del secolo scorso, eppure la sua Regione e la sua città natale, Pescara, per troppo tempo lo hanno ignorato. Per questo motivo, con l'obiettivo di celebrare l'uomo e ricordare il suo pensiero economico, quanto mai attuale, abbiamo voluto questo progetto di legge per istituire un Premio regionale che porti il suo nome e che illustreremo più dettagliatamente nei prossimi giorni". (segue) (Gru)