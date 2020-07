Cultura: domani Alessio Boni con L'Estate perduta a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani in prima assoluta Alessio Boni con L'estate perduta, sulla vita di Cesare Pavese; arriva Buona permanenza al mondo dei Menoventi, tratto da Il defunto odiava i pettegolezzi di Serena Vitale; per SportOpera, al Mann si presenta Monaco 1972. Una tragedia che poteva essere evitata, opera postuma di Pietro Paolo Mennea; per la sezione Osservatorio, Olimpia, tragedia del passaggio diretto da Luisa Corcione; replica The Red Lion di Patrick Marber nell'adattamento di Andrej Longo". Lo ha annunciato in una nota il Napoli teatro festival.(Ren)