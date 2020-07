Napoli: presentato in Comune programma iniziative Estate a Napoli 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore De Maio ha dichiarato: "Ci eravamo prefissati degli obiettivi molto difficili da raggiungere viste le difficoltà generate dal Covid: dare un sostegno al comparto, riaprire gli spazi della cultura, seminare occasioni di socialità culturale in tutti i quartieri della città, rilanciare il turismo passando anche per dei grandi eventi da svolgersi nel rispetto delle normative in grandi spazi preferendo l'ingresso gratuito. La nostra Estate a Napoli 2020 va in questa direzione ed è il frutto di una forte determinazione dell'assessorato ma anche di una grande sinergia interistituzionale nonché della collaborazione e della propositività del comparto culturale cittadino". Quindi ha concluso: "Ci auguriamo che questo programma possa rispondere nel modo più giusto all'esigenza comune di ripartire insieme'' (Ren)