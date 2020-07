Piemonte: trasporto pubblico, abbonamenti non utilizzati saranno rimborsati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rimborsi degli abbonamenti ai mezzi di trasporto non utilizzati durante il lockdown, in Piemonte, saranno sicuramente versati a chi ne ha diritto. Lo ha assicurato oggi l'assessore regionale Marco Gabusi, durante la seduta della Commissione Trasporti, presieduta da Mauro Fava, che si è riunita oggi per la prima volta in presenza a Palazzo Lascaris. La Regione attende un pronunciamento definitivo del governo che stabilisca la cifra complessiva da stanziare per i rimborsi per tutte le Regioni: la trattativa è in corso e probabilmente la decisione arriverà tra pochi giorni. La Commissione ha inoltre espresso parere positivo a maggioranza sul Programma triennale di Trasporto pubblico locale 2019-2021 che prevede che lo stanziamento per il triennio rimanga fisso: 480 milioni dallo Stato e 55 milioni dalla Regione. Inoltre l'assessore ha detto che anche se il servizio del Tpl è stato in questi mesi ridotto fino al 20%, alle aziende di trasporto verrà riconosciuto l'intero corrispettivo regionale. (segue) (Rpi)