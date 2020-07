Abruzzo: Masciovecchio su finanziamento progetti Ceam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio regionale, nella seduta di ieri, ha approvato la proposta avanzata dalla Ceam (Conferenza episcopale Abruzzo-Molise) che prevede un contributo di centomila euro per il finanziamento di progetti volti all'attività ricreativa e sportiva in favore dei ragazzi della nostra regione". Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Manuele Marcovecchio, primo firmatario del provvedimento che scrive: "La regione Abruzzo ha dimostrato grande sensibilità, riconoscendo il valore sociale ed educativo delle attività oratoriali svolte nelle parrocchie, che, in questi mesi di forzato isolamento, sono mancate. Attraverso il prezioso contributo delle diocesi abruzzesi verranno realizzati dei progetti, che potranno essere attuati in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli nazionali. Sarà la giunta, dopo la pubblicazione della legge, a declinare nelle prossime settimane criteri e modalità di accesso alle misure di sostegno" conclude Marcovecchio. (Gru)