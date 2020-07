Fase 3: Sardegna, da ieri aperti collegamenti aerei e marittimi, ripristinato servizio Tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora l'ordinanza del governatore dispone che tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti "a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Ai passeggeri in partenza verso la Sardegna è vietato l'imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C". Le compagnie aerre e portuali sono poi tenute "ad una nuova misurazione della temperatura ai passeggeri in arrivo negli scali sardi ed a tal fine potranno stipulare accordi con i vettori e gli armatori". Le stesse compagnie dovranno "compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione". Con successiva ordinanza, poi, la Regione prevede di adottare "specifiche misure per incentivare, seppure su base volontaria, l’esecuzione di specifici test - sia per finalità diagnostiche che epidemiologiche - da parte dei passeggeri in arrivo in Sardegna, anche mediante la previsione di una campagna di sensibilizzazione alla funzione etica e solidale di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica di tale cautela e il riconoscimento di voucher specifici, spendibili sul territorio regionale". (segue) (Rin)