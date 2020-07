Campania: Falanga (Udc), De Luca come Zingaretti, serve pace fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là della simpatia che un personaggio come Vincenzo De Luca può, o meno, suscitare, occorre capire che l'attuale governatore campano è pur sempre espressione del centrosinistra e che la battaglia in Campania non può limitarsi ad uno scontro a due tra lui e Stefano Caldoro, bensì a un vero e proprio duello tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra. Insomma: chi deciderà di votare De Luca dovrà rassegnarsi, un domani, all'eventualità di veder comparire in tv i vari Zingaretti, Lorenzin e Franceschini gonfiare il petto e proclamare vittoria". Lo ha dichiarato in una nota Ciro Falanga, neo coordinatore campano dell'Udc che ha aggiunto: "De Luca proviene da quello stesso ambito politico che così male sta facendo a livello nazionale dove la pessima gestione dell'emergenza Covid ha gettato sul lastrico migliaia e migliaia di imprese, famiglie e lavoratori". (segue) (Ren)