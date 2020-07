Tangenziale Napoli: Amitrano (M5s), De Micheli risponde a interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'In sede di revisione del contratto di concessione verrà approfondito il tema del pedaggio così come sarà data la massima priorità agli investimenti sulla sicurezza': è quanto scrive il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli in risposta alla mia interrogazione parlamentare sulla tangenziale di Napoli e, segnatamente, sulla questione del pedaggio". Lo ha affermato in una nota il deputato del Movimento 5 stelle, Alessandro Amitrano, che aggiunge: "E' ora di dire basta alla (costosa) beffa del pedaggio che i napoletani sono costretti a subire. La Tangenziale di Napoli è l'unico tratto autostradale urbano a pagamento, 20 km di lunghezza con pedaggio, mentre, ad esempio, il Gra di Roma si sviluppa per quasi 70 km e non ha alcun pedaggio. Un costo ingiusto che pesa intollerabilmente sulle tasche dei napoletani e del tessuto produttivo. Bene ha fatto Valeria Ciarambino a rilanciare questa battaglia di civiltà", ha concluso il deputato. (Ren)