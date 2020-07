Campania: Ciarambino (M5s), artigianato, puntare su formazione giovani e internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore dell'artigianato locale è fatto di eccellenze che non sono state adeguatamente valorizzate e che sopravvivono nonostante la politica. Per assicurare un futuro a questo comparto occorre innanzitutto puntare sulla formazione delle nuove generazioni". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Campania, a margine di un incontro nella sede di Casartigiani. "Occorre riannodare i fili - ha proseguito Ciarambino - tra mondo delle imprese artigiane e coloro che vengono formati e a cui viene insegnato il mestiere, perché la formazione torni ad essere un'opportunità vera per inserirsi nel mondo del lavoro. Altro tema fondamentale è l'internazionalizzazione. Vogliamo che il Made in Campania arrivi in tutto il mondo. Il governo ha messo a disposizione risorse per un miliardo e 400 milioni che non possono andare sprecate, ma con le quali possiamo e dobbiamo supportare le nostre piccole e medie imprese per avere accesso a questi fondi e arrivare su nuovi mercati esteri". (Ren)