Campania: Cammarano (M5s), ospedale di Polla non merita di essere depotenziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La grave carenza di personale medico all'ospedale Luigi Curto di Polla è oggetto, per l'ennesima volta, di denunce a mezzo stampa". Così in una nota il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Michele Cammarano. "Pochi giorni ancora - ha proseguito Cammarano - e il reparto di Neurologia perderà un altro medico, mettendo a rischio la funzionalità del reparto. C'è il concreto rischio di una emergenza sanitaria che potrebbe determinarsi a breve presso il reparto di Neurologia. A rischio ci sono i servizi di cura e assistenza per l'utenza. Il nosocomio serve un'ampia platea di utenti provenienti dai tanti comuni limitrofi e nonostante questo sta vivendo un progressivo depauperamento". "L'ospedale di Polla - ha sottolineato il consigliere - non merita di essere depotenziato e svilito credo che occorra, invece, lavorare per accrescere e qualificare l'offerta di questi importanti nosocomi campani. A livello nazionale insieme con i Senatori Francesco Castiello e Felicia Gaudiano stiamo redigendo un disegno di legge per incentivare i medici sia dal punto di vista economico che di carriera affinché accettino di venire a lavorare presso gli ospedali di 'frontiera' delle aree interne", ha concluso Cammarano. (Ren)