Imprese: da Intesa Sanpaolo 10 milioni a Harmont & Blaine con garanzia Sace

- Harmont & Blaine, azienda leader nel settore della progettazione, sviluppo, vendita e distribuzione di abbigliamento, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di dieci milioni di euro, garantito in tempi brevi da Sace tramite il programma Garanzia Italia. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento è finalizzato a sostenere il costo del personale, gli investimenti e il circolante. “Siamo molto soddisfatti che la nostra azienda, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e tra le prime in Campania, sia riuscita ad ottenere in tempi rapidi questo finanziamento a dimostrazione della consolidata affidabilità raggiunta da questa realtà”, ha commentato Daniele Ondeggia, direttore generale di Harmont & Blaine, L’operazione, ha aggiunto, è finalizzata per dotarci in questo complesso momento di una riserva di liquidità utile per potenziare la supply chain aziendale, e per cogliere nuove opportunità di sviluppo commerciale in Italia nei canali online e offline. (segue) (Com)