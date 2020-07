Salerno: costituita la delegazione salernitana della confederazione europea piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nasce Cepi Salerno: si è costituita nel pomeriggio di ieri, presso gli uffici di FederCepi Costruzioni, in via Galloppa. la delegazione salernitana della Confederazione Europea delle Piccole Imprese: il sindacato che in questi anni ha cercato di rivoluzionare il modo di fare rappresentanza e formazione nei vari ambiti produttivi, crescendo e radicandosi sempre più in tutti i settori". L'annuncio in una nota: "Cepi Salerno avrà sede in via Galloppa, presso la sede FederCepi Costruzioni: presidente è stato eletto l'avvocato Massimo Manzione, che sarà coadiuvato dal vicepresidente Demetrio Cuzzola e dal tesoriere Aniello Lanzara. Alla costituzione hanno partecipato i presidenti di tre Federazioni Nazionali di Cepi: Antonio Lombardi per FederCepi Costruzioni, Corrado Martinangelo per Agrocepi e Pasquale Genovese per Uit, l'Unione Italiana Tabaccai". (Ren)