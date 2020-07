Napoli: Nonno (Fd'I), centro rifiuti sotto la tangenziale? Schiaffo a Vomero e Soccavo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centro raccolta rifiuti sotto la rampa della tangenziale è uno schiaffo per il Vomero e per Soccavo". Così Marco Nonno, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Napoli. "De Luca - ha proseguito Nonno - è peggio di Bassolino, sui rifiuti non ha fatto nulla, ha utilizzato male le risorse e penalizza i cittadini napoletani. Darò un sostegno morale e di idee ai cittadini che faranno sentire le loro ragioni. È la mia storia, la difesa del territorio. È la cosa giusta da fare per tutelare ambiente e salute contro i 'signori della monnezza'", ha concluso l'esponente di Fd'I. (Ren)