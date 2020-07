Piemonte: trasporto pubblico, abbonamenti non utilizzati saranno rimborsati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Piano del prossimo triennio l'assessore ha anticipato che verranno analizzate le necessità dei diversi bacini territoriali e saranno gradualmente sostituiti (in tre o quattro anni) i mezzi pubblici delle aree urbane con mezzi a minore impatto ambientale, anche grazie ai 60 milioni messi a disposizione dall'Assessorato all'Ambiente. Per i treni si sostituirà il materiale rotabile in primis sulle linee che hanno una maggiore quantità di utenza, come la linea Torino-Milano. Nella discussione - rimarcando in particolare la necessaria attenzione verso i territori più marginali del Piemonte e il problema rimborsi - sono intervenuti i consiglieri: Ivano Martinetti (M5S), Carlo Riva Vercellotti (FI), Diego Sarno (PD), Francesca Frediani (M5S), Sean Sacco (M5S), Paolo Ruzzola (FI), Marco Grimaldi (LUV), Angelo Dago (Lega). (Rpi)