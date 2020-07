Abruzzo: sindaco Sulmona su decisione Consiglio di Stato su vicenda metanodotto Snam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato respinto dal Consiglio di Stato il ricorso in appello che il comune di Sulmona ha depositato insieme a sette Comuni della Valle Peligna, Pratola Peligna, Raiano, Prezza, Anversa degli Abruzzi, Corfinio, Pacentro e Pettorano sul Gizio, e alla regione Abruzzo , ad adiuvandum, contro il procedimento del Consiglio dei ministri e del Mise, che autorizza a costruire la Centrale di compressione gas a Sulmona, in seguito alla sentenza del Tar del Lazio che non aveva accolto il ricorso presentato, ad adiuvandum, con molti Comuni del territorio lo scorso anno. "Ho condotto in questi anni con molta convinzione, insieme ai sindaci del territorio - ha commentato questa sera il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini - una battaglia contro quest'opera su tutti i fronti e con tutti i mezzi a disposizione, con ricorsi giudiziari e con atti e istanze nelle sedi ministeriali per sollecitare azioni politiche, con Ingv, nelle Conferenze dei servizi, e in altre sedi, per ribadire la contrarietà di un intero territorio alla Centrale di compressione e al metanodotto, ritenendole opere fortemente dannose per il territorio". (segue) (Gru)