Fase 3: De Magistris, interrompere la stagione del terrorismo psicologico

- "Un motore che si è rimesso in moto con grande difficoltà. Parlare di turismo è pura utopia, però possiamo parlare di nazionale e internazionale. I napoletani possono rimettere in moto l’economia e noi possiamo loro l’alternativa per un’estate serena, per quanto possibile". Lo ha detto il sindaco Luigi de Magistris: "Ci auguriamo con una promozione che Napoli possa essere scelta da tanti italiani e ne siamo convinti. Dai contatti, pur nella lentezza, mi pare che stiamo andando veloci. Napoli è pronta e adesso bisogna affrontare tema". Infine ha dichiarato: "Bisogna interrompere la stagione del terrorismo psicologico e dell’allarmismo fine a se stesso. Che non vuol dire approssimazione. Noi abbiamo chiuso scuole e cantiere senza aspettare la Regione. Cittadini devono riprendere a vivere. Sono molto preoccupato in vista dell’autunno. Troppa lentezza da parte del governo per misure".(Ren)