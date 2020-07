Imprese: da Intesa Sanpaolo 10 milioni a Harmont & Blaine con garanzia Sace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo una delle più grandi emergenze sanitarie ed economiche della storia moderna, è necessario un cambio di paradigma adeguando la macchina aziendale per ripartire dopo le difficoltà determinate dal Covid-19”, ha aggiunto. Il nostro Gruppo, ha detto Giuseppe Nargi, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Campania, Basilicata, Calabria e Puglia, continua ad essere vicino alle imprese del territorio, e questa operazione ne è un’altra dimostrazione. “La nostra banca è stata la prima a sottoscrivere il protocollo di collaborazione con Sace per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, dando loro un sostegno concreto e immediato: vogliamo continuare a essere il motore per lo sviluppo dell’economia reale dei nostri territori e, in questa fase di emergenza, sentiamo il dovere di impegnare ogni risorsa per dare il massimo sostegno alle nostre imprese e consentire loro, superate le difficoltà, di ripartire”, ha concluso. (Com)