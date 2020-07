Sanità: Fondazione De Agostini, conclusi lavori terapia intensiva all’Aou di Novara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione della nuova area di degenza intensiva dell’ospedale maggiore di Novara: è stato fatto un grande lavoro di squadra, grazie al contributo della Fondazione De Agostini che ha messo a disposizione le risorse finanziarie, ma anche all’impegno dell’ospedale, della direzione generale, della direzione sanitaria e della struttura tecnica che hanno lavorato per rendere possibile tutto questo nei tempi stabiliti”, ha aggiunto Roberto Drago, presidente della Fondazione De Agostini. “Abbiamo voluto rispondere in modo tempestivo ad una emergenza del nostro paese offrendo alla città di Novara e ai comuni limitrofi una struttura che resterà come presidio permanente per la tutela della salute dei cittadini nell’area più critica dell’ospedale”, ha detto. (Com)