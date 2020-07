Abruzzo: giunta regionale, i provvedimenti adottati oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale si è riunita oggi a L'Aquila, a palazzo Silone, presieduta dal presidente Marco Marsilio per l'approvazione - riferisce una nota - dei seguenti provvedimenti: approvata, su proposta di Marsilio, la ripartizione dei fondi disponibili per la ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi. Per l'annualità 2020 è stata disposta la somma di euro 350 mila in base alla legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 di cui 320 mila ripartiti tra i comuni di Giulianova, Vasto e San Vito Chietino e 30 mila euro alla provincia di Teramo, che è già concessionaria e soggetto attuatore di un finanziamento regionale per un intervento di difesa idraulica alla foce del Vomano presso il Porto di Roseto. (segue) (Com)