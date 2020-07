Campania: M5s, riapertura ospedale Agropoli (Sa) è solo una farsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riapertura del nosocomio di Agropoli (Sa) è solo una sceneggiata. Manca il personale, manca persino un cardiologo. In rianimazione sono presenti infermieri a contratto semestrale e rianimatori arruolati da altri ospedali. La maggior parte dei servizi sono fermi o non del tutto operativi perché non arrivano ambulanze". Lo hanno detto in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e i senatori M5S Francesco Castiello e Felicia Gaudiano che hanno aggiunto: "La sanità campana deve essere rafforzata e non depauperata, sottraendo risorse dagli altri ospedali del territorio come Vallo della Lucania o Roccadaspide, rendendo così ancora più critica la carenza di personale che da tempo segnaliamo nelle diverse Asl competenti, a causa del blocco del turn over e dei concorsi. Purtroppo oggi ci tocca costatare che, nonostante 1,5 milioni di euro investiti, la struttura ospedaliera resta parzialmente chiusa". (Ren)