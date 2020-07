Corte conti: associazione magistrati, non ispiriamo modifiche per impedire default Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna deroga alla linea di tutela della legalità e della corretta gestione delle risorse pubbliche, tantomeno nessun avallo a possibili scorciatoie interpretative alternative all'applicazione delle attuali leggi". La ferma presa di posizione è arrivata dall'associazione magistrati della Corte dei conti che, in riferimento alla situazione di possibile dissesto finanziario di alcune grandi città, respinge ogni ricostruzione mediatica che vedrebbe la Corte nel ruolo di oscuro suggeritore di modifiche normative per impedire l'eventuale procedura di default, in particolare sulla città di Napoli: "Come nel recente caso del decreto semplificazioni per il tema della colpa grave, i magistrati contabili, pur comprendendo la necessità del legislatore di intervenire a tutela delle posizioni lese dall'emergenza Covid, intendono con sempre maggior chiarezza affermare l'imprescindibile necessità di garantire e difendere la legalità e l'equilibrio economico finanziario delle amministrazioni pubbliche, nell'interesse preminente dei cittadini". (Ren)